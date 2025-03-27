Во Владивостоке 6 тысяч человек отправились в зону СВО

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что с начала СВО из Владивостока выполнять боевые задачи ушли шесть тысяч человек. О значимости их вклада в дело он рассказал на своем ежегодном отчете, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам Константина Шестакова, озвученные показатели демонстрируют активное участие местных жителей в оборонных усилиях страны, а также ее культурном наследии. Например, многие продолжают следовать традициям города, что носит звание «Воинской славы».
Отметим, что военнослужащие 155-й бригады ТОФ получили высшее звание «Герой Российской Федерации» за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий. Ими могут похвастаться 11 человек.
А более 200 добровольцев из отряда «Тигр» награждены государственными и ведомственными знаками отличия.