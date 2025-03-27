Во Владивостоке 6 тысяч человек отправились в зону СВО

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что с начала СВО из Владивостока выполнять боевые задачи ушли шесть тысяч человек. О значимости их вклада в дело он рассказал на своем ежегодном отчете, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».