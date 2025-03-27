Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке 6 тысяч человек отправились в зону СВО

В их число входят сотрудники городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что с начала СВО из Владивостока выполнять боевые задачи ушли шесть тысяч человек. О значимости их вклада в дело он рассказал на своем ежегодном отчете, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам Константина Шестакова, озвученные показатели демонстрируют активное участие местных жителей в оборонных усилиях страны, а также ее культурном наследии. Например, многие продолжают следовать традициям города, что носит звание «Воинской славы».

Отметим, что военнослужащие 155-й бригады ТОФ получили высшее звание «Герой Российской Федерации» за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий. Ими могут похвастаться 11 человек.

А более 200 добровольцев из отряда «Тигр» награждены государственными и ведомственными знаками отличия.