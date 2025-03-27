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Российские войска разгромили ремонтную базу танков Leopard ВСУ в Кривом Роге

Рогов: Войска РФ ударили по ремонтной базе Leopard и Bradley в Кривом Роге.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска нанесли удар по ремонтной базе Вооруженных сил Украины в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, ремонтная база располагалась на одном из промышленных коммерческих предприятий, которое было реквизировано для нужд ВСУ. На базе ремонтировались немецкие танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Bradley.

В результате атаки было уничтожено и повреждено семь транспортных средств, склады с запчастями для танков и БМП, включая бронеплиты и пластины, а также ремонтное оборудование.

Прежде военный обозреватель Влад Шлепченко сообщил, что российские войска нанесли удары по «уважаемым людям» в Кривом Роге Украины. ВС РФ ударили по живой силе противника, уничтожили технику двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двум бригадам теробороны и отряду иностранных наемников.