ВСУ за сутки выпустили 161 боеприпас по районам Белгородской области

По информации главы региона, Грайворонский округ атакован с применением 40 боеприпасов и 10 беспилотников, поврежден инфраструктурный объект связи. По Волоконовскому району выпущено пять боеприпасов и четыре беспилотника, в результате сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию частного дома мужчина получил ранение. Повреждены помещение на территории социального объекта, частный дом, хозпостройка и объект торговли. Кроме того, огнем уничтожены легковой автомобиль и надворная постройка.