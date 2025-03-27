ВСУ за сутки выпустили 161 боеприпас по районам Белгородской области

«В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга, Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка и Поповка в ходе 22 обстрелов выпущено 112 снарядов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 9 были сбиты. Повреждены 5 автомобилей», — написал он.
По информации главы региона, Грайворонский округ атакован с применением 40 боеприпасов и 10 беспилотников, поврежден инфраструктурный объект связи. По Волоконовскому району выпущено пять боеприпасов и четыре беспилотника, в результате сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию частного дома мужчина получил ранение. Повреждены помещение на территории социального объекта, частный дом, хозпостройка и объект торговли. Кроме того, огнем уничтожены легковой автомобиль и надворная постройка.
По Шебекинскому округу выпущено четыре боеприпаса и четыре беспилотника, повреждено частное домовладение. Валуйский округ атакован с помощью трех беспилотников, пострадавших и повреждений нет.
«В Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам двух беспилотников. Без последствий», — добавил Гладков.