Омский пенсионер погиб на СВО спустя месяц после подписания контракта

За свои профессиональные заслуги Иван Сергеевич неоднократно удостаивался признательности от городских властей, получая благодарственные письма и почетные грамоты. Даже после выхода на заслуженный отдых два года назад, он не оставил работу и продолжал трудиться слесарем-сантехником в местном железнодорожном колледже, делясь своим богатым опытом с окружающими.