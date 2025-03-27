Омский пенсионер погиб на СВО спустя месяц после подписания контракта

27 марта жители Омского района прощаются с 59-летним Иваном Каннуниковым, который совсем недавно вышел на пенсию. Мужчина ушёл на СВО в феврале, а 6 марта погиб в бою при исполнении воинского долга.
За свою трудовую деятельность он успел поработать токарем на знаменитом заводе «Полет», а затем перешел в жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское».
За свои профессиональные заслуги Иван Сергеевич неоднократно удостаивался признательности от городских властей, получая благодарственные письма и почетные грамоты. Даже после выхода на заслуженный отдых два года назад, он не оставил работу и продолжал трудиться слесарем-сантехником в местном железнодорожном колледже, делясь своим богатым опытом с окружающими.