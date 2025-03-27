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В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Администрация Троицкого сельского поселения Омского района сообщила, что 6 марта 2025 героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине Иван Каннуников.

Иван Сергеевич родился в с. Сосновка Горьковского района Омской области. Он работал токарем на заводе «Полет», потом в ЖКХ «Ленинское». В последние два года после выхода на пенсию он устроился слесарем-сантехником в железнодорожный колледж.

По данным администрации Троицкого сельского поселения, Иван Канунников подписал контракт на участие в специальной военной операции 8 февраля 2025 года.

Прощание с Иваном Сергеевичем состоялось в четверг, 27 марта 2025 года, в 14:00 в ритуальном зале «Адонис» на Черлакском тракте.