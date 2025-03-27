В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Иван Сергеевич родился в с. Сосновка Горьковского района Омской области. Он работал токарем на заводе «Полет», потом в ЖКХ «Ленинское». В последние два года после выхода на пенсию он устроился слесарем-сантехником в железнодорожный колледж.