В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Иван Сергеевич родился в с. Сосновка Горьковского района Омской области. Он работал токарем на заводе «Полет», потом в ЖКХ «Ленинское». В последние два года после выхода на пенсию он устроился слесарем-сантехником в железнодорожный колледж.
По данным администрации Троицкого сельского поселения, Иван Канунников подписал контракт на участие в специальной военной операции 8 февраля 2025 года.
Прощание с Иваном Сергеевичем состоялось в четверг, 27 марта 2025 года, в 14:00 в ритуальном зале «Адонис» на Черлакском тракте.