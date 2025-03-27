В Омске под стражу отправили пособника террористов

В материалах дела говорится, что он связался с участником террористического сообщества, принял решение участвовать в его деятельности, а также отправиться на СВО, чтобы воевать на стороне Украины. Он проходил обучение по минно-взрывной подготовке и собирал важные сведения. Суд отправил его в СИЗО на срок следствия (два месяца).