В Омске под стражу отправили пособника террористов

Telegram-канал «Суды Омской области» сообщает, что омича, который обвиняется в участии в деятельности террористической организации, отправили под стражу.
В материалах дела говорится, что он связался с участником террористического сообщества, принял решение участвовать в его деятельности, а также отправиться на СВО, чтобы воевать на стороне Украины. Он проходил обучение по минно-взрывной подготовке и собирал важные сведения. Суд отправил его в СИЗО на срок следствия (два месяца).
Ранее мы сообщали, что в Омске вынесен приговор 39-летнему местному жителю за финансирование терроризма. С октября по ноябрь 2023 года он создавал аккаунты в Telegram с помощью SIM-карт российских операторов и передавал их террористической организации для сбора средств.