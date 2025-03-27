Минобороны сообщило о продолжении ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре РФ

Ранее в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недоговороспособность Киева в свете продолжающихся атак на энергообъекты России. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский сам публично заявлял о признании моратория на удары по энергетической инфраструктуре, который согласовали РФ и США.