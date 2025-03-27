С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Акум» простятся под Волгоградом

В райцентре Ольховка Волгоградской области 28 марта проводят в последний путь погибшего в бою в ходе специальной военной операции земляка. В родной земле обретет покой боец отряда «Бессмертный Сталинград» Владимир Атарщиков. В зоне СВО у него был позывной «Акум». Печальную весть сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов.
— Володя останется навсегда — в сердцах родных и близких, в памяти боевых товарищей. В его детях, для которых он непременно будет образцом настоящего мужчины. Надежный, сильный, преданный долгу. Настоящий во всем — воин, товарищ, отец, — написал депутат.
Владимир Атарщиков родился и вырос в Ольховке. После отучился в Волгоградском юридическом институте. завоевал немало наград соревнований по тяжелой атлетике и рукопашному бою. Срочную службу прошел в Тульской дивизии ВДВ, после служил по контракту в разведке, стал ветераном боевых действий на Кавказе. В «Бессмертный Сталинград» пришел в конце 2022 года.
Прощание с Владимиром начнется 28 марта в 10 утра в ДК Ольховки.
Редакция соболезнует родным и близким Владимира Атарщикова и всех погибших в ходе СВО.