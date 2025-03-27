С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Акум» простятся под Волгоградом

Владимир Атарщиков родился и вырос в Ольховке. После отучился в Волгоградском юридическом институте. завоевал немало наград соревнований по тяжелой атлетике и рукопашному бою. Срочную службу прошел в Тульской дивизии ВДВ, после служил по контракту в разведке, стал ветераном боевых действий на Кавказе. В «Бессмертный Сталинград» пришел в конце 2022 года.