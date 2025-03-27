Главное из брифинга Минобороны 27 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, производственным зданиям оружейного предприятия ВПК Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.