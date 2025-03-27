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Главное из брифинга Минобороны 27 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Севера» продвинулись в Сумской области

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области.

«Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны РФ.

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Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Бойцы «Запада» ударили по трем бригадам и десантно-штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также украинская сторона лишилась трех пикапов и девяти орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Южной» группировки заняли выгодные рубежи

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение девяти бригадам противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два склада боеприпасов.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

Подразделения «Центральной» группировки атаковали пять бригад и штурмовой полк противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и националистическому батальону «Айдар» в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также российские бойцы уничтожили три боевые бронированные машины, автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

«Уничтожены до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, производственным зданиям оружейного предприятия ВПК Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • самолет МиГ-29 воздушных сил Украины;
  • две управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 137 БПЛА самолетного типа.