Подразделения «Севера» продвинулись в Сумской области
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области.
«Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Бойцы «Запада» ударили по трем бригадам и десантно-штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также украинская сторона лишилась трех пикапов и девяти орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Южной» группировки заняли выгодные рубежи
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение девяти бригадам противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
Подразделения «Центральной» группировки атаковали пять бригад и штурмовой полк противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и националистическому батальону «Айдар» в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также российские бойцы уничтожили три боевые бронированные машины, автомобиль и три орудия полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
«Уничтожены до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, производственным зданиям оружейного предприятия ВПК Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- самолет МиГ-29 воздушных сил Украины;
- две управляемые авиационные бомбы JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 137 БПЛА самолетного типа.