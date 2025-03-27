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Нижегородский оператор Андрей Панов, погибший в ЛНР, был выпускником НГПУ

Панов окончил педагогический вуз в 2001 году.

Источник: Мининский университет

Видеооператор телеканала «Звезда» Андрей Панов погиб 24 марта при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО. Журналист был выпускником 2001 года факультета Естественно-географического факультета Нижегородского государственного педагогического университета (сейчас Мининский университет). Об этом сообщается на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что Андрей Панов был настоящим патриотом, добрым и мужественным человеком, старающимся охватить разные сферы. Журналист считал, что недостаточно делал, только стоя за объективом видеокамеры. Андрей Панов планировал выучиться и подписать контракт как оператор БПЛА.

Несмотря на то, что Андрей Панов не работал по специальности, он любил свою журналистскую работу за возможность путешествовать. «Его география была практически в каждом дне его жизни», — говорится в сообщении.

Напомним, нижегородский оператор Андрей Панов погиб в зоне СВО.