Макрон предложил разместить западных военных в стратегически важных точках Украины

При этом Макрон заявил, что Европа готова к размещению военных на Украине и в случае отсутствия поддержки со стороны Вашингтона. В то же время он сделал реверанс в сторону Китая, выразив надежду, что Си Цзиньпин сыграет «активную роль» в вопросе урегулирования конфликта.