Иностранные военные контингенты могут быть размещены в ключевых стратегических локациях на Украине. С таким предложением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон накануне саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже в четверг 27 марта.
По словам Макрона, определить перечень этих мест должны киевские власти.
При этом французский лидер пожаловался на отсутствие единства по вопросу размещения так называемых миротворцев на территории Украины.
«Это будут силы от нескольких государств, потому что среди нас нет единства по этому вопросу», — цитирует Макрона BFM TV.
При этом Макрон заявил, что Европа готова к размещению военных на Украине и в случае отсутствия поддержки со стороны Вашингтона. В то же время он сделал реверанс в сторону Китая, выразив надежду, что Си Цзиньпин сыграет «активную роль» в вопросе урегулирования конфликта.
Подробнее о том, как на парижском саммите Макрон пытался представить возможную интервенцию на Украине «пацифизмом», читайте здесь на сайте KP.RU.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преждевременным обсуждение вопроса о снятии западных санкций с Российской Федерации.