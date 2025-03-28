США выдвинули Киеву новые требования по ресурсной сделке: вот чего хотят американцы

Соединенные Штаты претендуют на контроль над инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины. Это следует из обновленного проекта соглашения по ресурсам, который был передан Киеву на минувших выходных, пишет агентство Bloomberg.
«Администрация президента Дональда Трампа требует “право на первое предложение” в отношении инвестиций во все проекты, связанные с инфраструктурой и природными ресурсами, в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной», — сказано в публикации.
При этом по новым условиям Украине придется расплатиться за всю военную и экономическую помощь, которая предоставлялась Киеву Соединенными Штатами с 2022 года, прежде чем она начнет получать выгоду в рамках соглашения.
Накануне депутат украинской Верховной рады Железняк заявил, что новый проект соглашения Украины с США, который охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, является полезной сделкой для Вашингтона, но не для Киева.
Тем временем Зеленский в Париже обрушился с критикой на США. По его словам, американцы постоянно меняют и пересматривают соглашение по редкоземельным ресурсам Украины.