Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

«На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется — ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР — ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно — навредить», — заявил командир саперов.