Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

«Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области — ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ — ред.)», — заявил он.
В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он.
«На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется — ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР — ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно — навредить», — заявил командир саперов.