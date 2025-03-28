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Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости командир подразделения саперов «Потап».

Источник: © РИА Новости

«Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области — ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ — ред.)», — заявил он.

В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он.

«На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется — ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР — ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно — навредить», — заявил командир саперов.