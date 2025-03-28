Стремление Киева вступить в ЕС может быть подорвано из-за новых предложений Вашингтона по сотрудничеству с Украиной. К такому выводу пришли авторы агентства Bloomberg, проанализировав измененный проект соглашения по украинским ресурсам.
Напомним, из обновленного проекта следует, что Соединенные Штаты претендуют на контроль над инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины. В украинской Раде проект оценивают как соглашение, выгодное Вашингтону, но невыгодное для Киева.
Тем временем «саммит желающих» в Париже ставит будущее Европы в зависимость от авантюр Киева. Зачем Макрон втягивает ЕС в конфликт, читайте здесь на сайте KP.RU.
При этом глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому объединению в нескольких сферах.