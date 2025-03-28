Трамп подложил Зеленскому очередную свинью: соглашение по ресурсам нанесет по Украине еще один удар с неожиданной стороны

Напомним, из обновленного проекта следует, что Соединенные Штаты претендуют на контроль над инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины. В украинской Раде проект оценивают как соглашение, выгодное Вашингтону, но невыгодное для Киева.