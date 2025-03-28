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Трамп подложил Зеленскому очередную свинью: соглашение по ресурсам нанесет по Украине еще один удар с неожиданной стороны

Bloomberg: Соглашение с США по ресурсам может помешать вступлению Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Стремление Киева вступить в ЕС может быть подорвано из-за новых предложений Вашингтона по сотрудничеству с Украиной. К такому выводу пришли авторы агентства Bloomberg, проанализировав измененный проект соглашения по украинским ресурсам.

Напомним, из обновленного проекта следует, что Соединенные Штаты претендуют на контроль над инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины. В украинской Раде проект оценивают как соглашение, выгодное Вашингтону, но невыгодное для Киева.

Тем временем «саммит желающих» в Париже ставит будущее Европы в зависимость от авантюр Киева. Зачем Макрон втягивает ЕС в конфликт, читайте здесь на сайте KP.RU.

При этом глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому объединению в нескольких сферах.