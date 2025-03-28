«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Британии — бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что следует продолжать вооружённую борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение», — сказал президент РФ.