135 работников сельского хозяйства отправились в зону СВО из Иркутской области

135 работников агропромышленного комплекса из Иркутской области принимают участие в специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Министерстве сельского хозяйства, 31 мужчина отправился «за ленточку» в 2023, подписав контракт, а год спустя ушли еще 20 добровольцев. Во время частичной мобилизации в зону СВО убыли 84 человека.