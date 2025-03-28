135 работников сельского хозяйства отправились в зону СВО из Иркутской области

135 работников агропромышленного комплекса из Иркутской области принимают участие в специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Министерстве сельского хозяйства, 31 мужчина отправился «за ленточку» в 2023, подписав контракт, а год спустя ушли еще 20 добровольцев. Во время частичной мобилизации в зону СВО убыли 84 человека.
— Неоднократно принимались решения о перечислении однодневного заработка сотрудников министерства для приобретения техники и иных материальных ценностей для отправки на СВО, — поделился министр сельского хозяйства Илья Сумароков.
Бойцам помогают на постоянной основе, не раз им доставляли гуманитарную помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветераны Великой Отечественной войны из Иркутска получат разовую выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летнему юбилею Победы.