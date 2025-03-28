В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Саратовской области в ночь на пятницу 28 марта. Об этом информировал губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — написал Бусаргин в Telegram-канале.
По словам чиновника, экстренные службы региона приведены в готовность, также работают локальные системы оповещения.
Ранее в Кировском районе Макеевки система «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинского беспилотника на жилые дома. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы перехватила украинский беспилотник «Darts», оснащенный самодельным взрывным устройством на основе выстрела ПГ-7.
Также сообщалось, что в районе газохранилища на Крымском полуострове российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ.