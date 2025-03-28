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В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

В ночь на 28 марта в Саратовской области объявлен режим угрозы атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Саратовской области в ночь на пятницу 28 марта. Об этом информировал губернатор региона Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

По словам чиновника, экстренные службы региона приведены в готовность, также работают локальные системы оповещения.

Ранее в Кировском районе Макеевки система «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинского беспилотника на жилые дома. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы перехватила украинский беспилотник «Darts», оснащенный самодельным взрывным устройством на основе выстрела ПГ-7.

Также сообщалось, что в районе газохранилища на Крымском полуострове российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ.