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Слюсарь: в Чертковском районе Ростовской области подавлен БПЛА ВСУ

В результате случившегося никто не пострадал.

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины Ростовской области, проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотник противника подавлен в Чертковском районе.

Слюсарь подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения на земле также не зафиксированы.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ночную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область.