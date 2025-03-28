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Стало известно о гибели в ходе СВО старшего стрелка из Прикамья Ершова

Он жил в Чердынском округе.

Источник: Reuters

Специалисты администрации Чердынского муниципального округа сообщили, что стало известно о гибели в ходе СВО старшего стрелка мотострелкового отделения из Прикамья Александра Ершова.

«Он погиб при выполнении специальных задач в зоне проведения СВО на территории ДНР», — рассказали в администрации муниципалитета.

Где родился и вырос Александр Ершов, не сообщается. Также неизвестно, когда оборвалась жизнь мужчины. Служил он в звании рядового.

«Выражаем искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя», — добавили в окружной администрации.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае 28 марта простятся с жителем Нытвенского муниципального округа Александром Лимоновым. Мужчина погиб в зоне спецоперации. Был помощником гранатомётчика. Церемония прощания пройдёт в Нытве. Об этом сообщили в местной администрации.