Стало известно о гибели в ходе СВО старшего стрелка из Прикамья Ершова

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае 28 марта простятся с жителем Нытвенского муниципального округа Александром Лимоновым. Мужчина погиб в зоне спецоперации. Был помощником гранатомётчика. Церемония прощания пройдёт в Нытве. Об этом сообщили в местной администрации.