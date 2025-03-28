«Золотого баяниста России» Игоря Букаева похоронят в Волгограде 30 марта

Жанна Попова и Игорь Букаев — выпускники волгоградской консерватории имени Серебрякова. Жанна Попова — исполнительница авторской песни по классу вокала и гитары, тоже имеет многочисленные награды международных и российских конкурсов. Они часто выступали вместе, в том числе в Волгограде, до отъезда в Москву.