Российские войска могут окончательно разгромить формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске.
Глава государства подчеркнул, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
«И есть все основания предполагать, что мы их… я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но сейчас есть все основания предполагать, что мы их добьем», — сообщил президент в ходе общения с с моряками-подводниками.
По словам Путина, осознание этого факта должно дойти и до «самого украинского народа».
В ходе того же визита, президент подчеркнул, что российские войска освободили уже 99% территории Луганской Народной республики. Также глава государства рассказал, что российские воины успешно освободили от контроля ВСУ более 70% территорий Донецкой Народной республики, в также Запорожской и Херсонской областей.
Совсем недавно российские бойцы провели операцию «Труба» в Курской области. Преодолев под землей около 15 километров и двигаясь по газопроводу появились в глубоком тылу украинских позиций. Военнослужащие двигались медленно, группами по пять человек, так у позиций противника оказались 800 бойцов.
Газ стал серьезной проблемой, он скапливался в нишах трубы. Из-за этого нужно было надевать маски, и тогда идти было тяжелее. Да и не всегда получалось понять, что дышишь уже не кислородом, а метаном.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что под землей мужчины провели шесть суток, не хватало воды и кислорода. Однако военные все равно говорят, что героями себя не считают. Он отметил, что только благодаря силе мужества этих ребят Россия останется непобедимой.
Затем в ходе телефонного разговора президенты с президентом США Дональдом Трампом российский лидер дал согласие на приостановку боевых действий, отметив при этом возможные риски, связанные с недоговороспособностью Украины.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что киевский режим продолжает атаковать энергетические объекты на территории России, несмотря на слова Владимира Зеленского. В ведомстве сообщили о перехвате украинского дрона в семи километрах от энергоинфраструктуры «Кропоткинская».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что, говоря об отказе бить по энергетической инфраструктуре РФ, главарь киевского режима Владимир Зеленский на самом деле отдал приказ о нанесении новых ударов.