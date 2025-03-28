Вооруженные силы Украины более изощренно, чем на бывших украинских территориях, минировали оккупированные участки в Курской области, чтобы человек гарантированно оказался покалеченным. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения саперов «Потап».
По его словам, российские саперы очень опытные и через многое прошли, но в Курской области столкнулись с большим множеством сюрпризов. Они разминировали разные коробки и подарки. Укронацисты, отметил Потап, минировали предметы, рассчитывая на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он.
«На самом деле в Курской области более изощренно это минируется, более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если в ДНР и ЛНР цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно — навредить», — заявил командир саперов.
Накануне в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ до сих пор встречают и ликвидируют украинских военных на окраине Курской области. Боевики остаются вблизи населенного пункта Гуев. Они не могут сбежать в Сумскую область из-за собственных мин.
Также стало известно, что во время оккупации Суджи Курской области боевики Вооруженных сил Украины минировали еду. Они маскировали взрывчатку под шоколадные батончики. Но даже этим ВСУ не ограничились. Сообщается, что украинские боевики также минировали дверные проемы частных домов и даже убитых людей.