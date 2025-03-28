Челябинская область расширяет меры поддержки для участников СВО и их семей

Особое внимание в новых положениях уделено семьям погибших военнослужащих. Теперь право на получение выплат распространяется не только на ближайших родственников, но и на опекунов, которые воспитывали погибшего не менее трех лет до совершеннолетия. В случае отсутствия опекунов поддержку смогут получить попечители, неполнородные братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Эти же нормы применяются к семьям добровольцев, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.