Челябинская область расширяет меры поддержки для участников СВО и их семей

Инициатива, выдвинутая губернатором Алексеем Текслером, получила единогласную поддержку депутатов Законодательного Собрания региона.
Особое внимание в новых положениях уделено семьям погибших военнослужащих. Теперь право на получение выплат распространяется не только на ближайших родственников, но и на опекунов, которые воспитывали погибшего не менее трех лет до совершеннолетия. В случае отсутствия опекунов поддержку смогут получить попечители, неполнородные братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Эти же нормы применяются к семьям добровольцев, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.
Значимым нововведением стало расширение прав добровольцев. Те, кто первоначально получил единовременную выплату в 50 тысяч рублей, а впоследствии заключил контракт с Министерством обороны, теперь имеют право на дополнительную материальную поддержку.
Отдельно стоит отметить изменения в правилах выплат по ранению. Теперь на них могут претендовать участники СВО и бойцы Росгвардии, которые состояли на воинском учете в Челябинской области, даже не имея местной регистрации. Единственным условием является отсутствие аналогичных выплат в других регионах России.
По словам зампредседателя комитета по социальной политике Заксобрания Игоря Егорова, принятые поправки устраняют существовавшие правовые пробелы и обеспечивают социальную справедливость.
Эксперты отмечают, что новые нормы учитывают различные жизненные ситуации и позволяют оказать поддержку тем категориям граждан, которые ранее оставались без положенной помощи. Региональные власти продолжат работу по совершенствованию мер социальной защиты для участников спецоперации и членов их семей.