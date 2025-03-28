«Они испарились»: Один удар ВС РФ заставил западных инструкторов спешно покинуть украинский полигон

Группа иностранных инструкторов, прибывшая обучать украинских военных обращению с западным оружием, покинула полигон на подконтрольной Киеву территории после одного удара российских войск. Об этом сообщил бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, передает РИА Новости.
По его словам, около 15 иностранных специалистов должны были проводить обучение украинских войск работе с пулеметами Browning, гранатометами MK19 и противотанковыми комплексами NLAW. Однако после удара ВС РФ группа немедленно покинула территорию Украины.
«Там прилетел один подарок со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились. Ну, то есть, они поняли, что там не шутки, и все убежали домой», — уточнил военнослужащий.
После отъезда инструкторов украинским военным пришлось осваивать это оружие самостоятельно с помощью обучающих роликов на YouTube.
Ранее российский боец рассказал, что украинские войска часто при бегстве подрываются на собственных минных полях. Он уточил, что это обусловлено спешкой, с которой ВСУ покидают территорию под натиском атак ВС России.