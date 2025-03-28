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Жители села Алтарик простились с погибшим на СВО бойцом

Александр Екимов пал при выполнении боевого задания.

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель села Алтарик Нукутского района Иркутской области Александр Анатольевич Екимов погиб при исполнении служебного долга в возрасте 44 лет. Прощание с ним прошло 15 декабря 2024 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу ВК (12+) администрации Нукутского района.

Александр Анатольевич Екимов родился в городе Усолье-Сибирское. После школы мужчина получил профессии электрослесаря и машиниста бульдозера, затем устроился работать в «Газпром» машинистом бульдозера. 17 апреля 2024 года Александр заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО.