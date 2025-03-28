Жители села Алтарик простились с погибшим на СВО бойцом

Александр Анатольевич Екимов родился в городе Усолье-Сибирское. После школы мужчина получил профессии электрослесаря и машиниста бульдозера, затем устроился работать в «Газпром» машинистом бульдозера. 17 апреля 2024 года Александр заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО.