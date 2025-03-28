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Стало известно точное количество сбитых БПЛА над Воронежской областью

В течение прошедшей ночи, с 27 на 28 марта, дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщило Минобороны России.

Всего за ночь было сбито 78 вражеских БПЛА. В том числе:

  • 19 БПЛА — над Саратовской областью;
  • 17 БПЛА — над Курской областью;
  • 6 БПЛА — над Белгородской областью;
  • 2 БПЛА — над Липецкой областью;
  • 1 БПЛА — над Ростовской областью;
  • 1 БПЛА — над Тамбовской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены над территориями пяти муниципалитетов нашего региона. В одном из районов в результате падения беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области продлился более 11,5 часов: с 19:44 четверга, 27 марта, до 07:22 пятницы 28 марта.