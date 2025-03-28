Стало известно точное количество сбитых БПЛА над Воронежской областью

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены над территориями пяти муниципалитетов нашего региона. В одном из районов в результате падения беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.