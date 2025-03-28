Стало известно точное количество сбитых БПЛА над Воронежской областью

Об этом сообщило Минобороны России.
Всего за ночь было сбито 78 вражеских БПЛА. В том числе:
- 19 БПЛА — над Саратовской областью;
- 17 БПЛА — над Курской областью;
- 6 БПЛА — над Белгородской областью;
- 2 БПЛА — над Липецкой областью;
- 1 БПЛА — над Ростовской областью;
- 1 БПЛА — над Тамбовской областью.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены над территориями пяти муниципалитетов нашего региона. В одном из районов в результате падения беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области продлился более 11,5 часов: с 19:44 четверга, 27 марта, до 07:22 пятницы 28 марта.