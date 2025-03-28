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ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские беспилотники нанесли удары по военным объектам в городе Богодухове Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.

Как пояснили в военном ведомстве, в атаке участвовали восемь беспилотников «Герань-2». Целями был по цех по производству дронов и склад украинских войск.

На записи видны моменты попадания беспилотников, взрывы и пожар на военных объектах.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.