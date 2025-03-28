Для участников СВО в Тольятти будут сформированы 60 земельных участков

Самый большой список претендентов, по информации администрации на 1 марта 2024 года, составляли льготники со статусом военнослужащих. Таковых 48 человек, из которых 35 человек ждут выделения земельного участка 10 лет и более. Обновление списков проводится ежегодно, и не трудно предположить, что он увеличится с учетом льгот, предоставляемых участникам специальной военной операции.