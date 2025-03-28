Для участников СВО в Тольятти будут сформированы 60 земельных участков

Новые участки появятся в непосредственной близости к большому массиву индивидуальных жилых домов.
Еще в январе этого года было подписано постановление администрации о подготовке проекта межевания территории для перспективной индивидуальной жилой застройки.
Речь шла о выделении 7 гектаров в мкр. Жигулевское море. Новые участки будут предоставляться льготных категориям граждан, имеющим право на получение бесплатных земельных наделов.
Самый большой список претендентов, по информации администрации на 1 марта 2024 года, составляли льготники со статусом военнослужащих. Таковых 48 человек, из которых 35 человек ждут выделения земельного участка 10 лет и более. Обновление списков проводится ежегодно, и не трудно предположить, что он увеличится с учетом льгот, предоставляемых участникам специальной военной операции.
Руководитель департамента финансов Лариса Миронова при рассмотрении думой очередных поправок в бюджет Тольятти на 2025 год заявила, что на территории мкр. Жигулевское море для участников СВО будет сформировано 60 земельных участков. На эти цели из областного бюджета выделяются ассигнования в размере 594 тысячи рублей. Софинансирование из местного бюджета составит 1% или 6 тысяч рублей.