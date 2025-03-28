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В Крыму простились с военкором Александром Федорчаком: фоторепортаж с траурной церемонии

В Симферополе простились с крымчанином, военным корреспондентом издания «Известия» Александром Федорчаком.

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Попрощаться с журналистом пришли родные, близкие, друзья и коллеги.

24 марта в зоне СВО погиб Саша, верный своему долгу перед Родиной и профессией. Он был настоящим патриотом и профессионалом до самого конца.