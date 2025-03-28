В Симферополе простились с погибшим военкором Федорчаком

О гибели Александра Федорчака во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины стало известно в понедельник, 24 марта. За безупречное исполнение своих обязанностей, самоотверженность и героизм глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о посмертном награждении военкора орденом «За верность долгу».