В Симферополе простились с погибшим военкором Федорчаком

В пятницу, 28 марта, в Симферополе простились с погибшим военкором Александром Федорчаком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня в Симферополе простились с нашим земляком, военкором “Известий” Александром Сергеевичем Федорчаком», — написал руководитель региона.
Глава республики подчеркнул, что крымчанин погиб при исполнении своего служебного и гражданского долга. Аксенов назвал погибшего настоящим профессионалом, а также неравнодушным человеком и патриотом.
«Выражаю соболезнования родителям Александра Анне Стефановне и Сергею Ивановичу, всем родным, друзьям, коллегам. Вечная память и Царствие небесное!», — написал в своем Telegram-канале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
О гибели Александра Федорчака во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины стало известно в понедельник, 24 марта. За безупречное исполнение своих обязанностей, самоотверженность и героизм глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о посмертном награждении военкора орденом «За верность долгу».