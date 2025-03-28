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В Симферополе простились с погибшим военкором Федорчаком

В Симферополе простились с погибшим военкором Федорчаком 28 марта.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В пятницу, 28 марта, в Симферополе простились с погибшим военкором Александром Федорчаком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня в Симферополе простились с нашим земляком, военкором “Известий” Александром Сергеевичем Федорчаком», — написал руководитель региона.

Глава республики подчеркнул, что крымчанин погиб при исполнении своего служебного и гражданского долга. Аксенов назвал погибшего настоящим профессионалом, а также неравнодушным человеком и патриотом.

«Выражаю соболезнования родителям Александра Анне Стефановне и Сергею Ивановичу, всем родным, друзьям, коллегам. Вечная память и Царствие небесное!», — написал в своем Telegram-канале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

О гибели Александра Федорчака во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины стало известно в понедельник, 24 марта. За безупречное исполнение своих обязанностей, самоотверженность и героизм глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о посмертном награждении военкора орденом «За верность долгу».