Минобороны заявило об ударах ВСУ по энергообъектам России

По информации Кремля, мораторий на удары по энергетике действует с 18 марта и распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы и хранилища, вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.