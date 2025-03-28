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ВС России освободили Гоголевку в Курской области

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская группировка «Север» освободила Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка», — говорится в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курской области.

Бойцы также поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни. Российские авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.

За сутки потери ВСУ составили:

  • более 320 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин;
  • шесть автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • два квадроцикла;
  • станция радиоэлектронной разведки;
  • три пункта управления БПЛА.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.

Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.