Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70700 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 боевые бронированные машины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.