ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и складам ВСУ
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам противника.
Среди пораженных целей: военные аэродромы, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.
ВС РФ освободили четыре населенных пункта
Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Мирное в ДНР и Красное Первое в Харьковской области.
Бойцы «Центральной» группировки заняли населенный пункт Срибное в ДНР.
Подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.
Бойцы «Севера» продвинулись на Харьковском и Белгородском направлениях
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку противника на Харьковском и Белгородском направлениях.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: порядка 2 190 боевиков, шесть танков, 43 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 640 боевиков, три танка, 11 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Бойцы «Южной» группировки атаковали 14 бригад противника.
За неделю в зоне действия группировки «Юг» ВСУ потеряли порядка 2 035 военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего.
Бойцы «Центр» заняли выгодные рубежи
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 12 украинским бригадам и центру сил спецопераций «Восток» ВСУ.
Потери противника превысили 3 355 человек. Российские военнослужащие уничтожили: четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.
Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 бригадам противника и националистическому батальону «Айдар».
Потери украинской стороны в живой силе превысили 1 015 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили шесть украинских бригад.
«ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны РФ сбили:
- два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины;
- 27 управляемых авиационных бомб JDAM;
- 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1 160 БПЛА самолетного типа.