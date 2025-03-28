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Главное из брифинга Минобороны 22−28 марта 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 22 по 28 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и складам ВСУ

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам противника.

Среди пораженных целей: военные аэродромы, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили четыре населенных пункта

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Мирное в ДНР и Красное Первое в Харьковской области.

Бойцы «Центральной» группировки заняли населенный пункт Срибное в ДНР.

Подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

Бойцы «Севера» продвинулись на Харьковском и Белгородском направлениях

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку противника на Харьковском и Белгородском направлениях.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: порядка 2 190 боевиков, шесть танков, 43 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1 640 боевиков, три танка, 11 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение

Бойцы «Южной» группировки атаковали 14 бригад противника.

За неделю в зоне действия группировки «Юг» ВСУ потеряли порядка 2 035 военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего.

Бойцы «Центр» заняли выгодные рубежи

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 12 украинским бригадам и центру сил спецопераций «Восток» ВСУ.

Потери противника превысили 3 355 человек. Российские военнослужащие уничтожили: четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 бригадам противника и националистическому батальону «Айдар».

Потери украинской стороны в живой силе превысили 1 015 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и материальных средств.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили шесть украинских бригад.

«ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны РФ сбили:

  • два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины;
  • 27 управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1 160 БПЛА самолетного типа.