Главное из брифинга Минобороны 22−28 марта 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: порядка 2 190 боевиков, шесть танков, 43 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.