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Ушел как настоящий патриот: крымчане попрощались с воином СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем спецоперации Николаем Иванцовым. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Николай Николаевич родился 24 августа 1986 года в селе Вилино Бахчисарайского района. После школы пошел по стопам отца и выбрал профессию электрика. Односельчане вспоминают о Николае как о добром, веселом и отзывчивом человеке.

«Как настоящий патриот своей Родины, имея активную гражданскую позицию, в 2024 году Николай Иванцов принял решение, подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации», — рассказали в районной администрации.

Николай Иванцов погиб 3 сентября 2024 года при выполнении боевого задания.