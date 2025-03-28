Ушел как настоящий патриот: крымчане попрощались с воином СВО

Николай Николаевич родился 24 августа 1986 года в селе Вилино Бахчисарайского района. После школы пошел по стопам отца и выбрал профессию электрика. Односельчане вспоминают о Николае как о добром, веселом и отзывчивом человеке.
«Как настоящий патриот своей Родины, имея активную гражданскую позицию, в 2024 году Николай Иванцов принял решение, подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации», — рассказали в районной администрации.
Николай Иванцов погиб 3 сентября 2024 года при выполнении боевого задания.