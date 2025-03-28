25 жителей Курской области вернулись в Россию с Украины

С августа 2024 года с Украины в Россию вернулись 79 жителей региона. 22 ноября были перевезены 46 человек, среди которых было 12 детей, в том числе один новорожденный и один младше трех лет. 3 марта в Россию эвакуировали 33 человека, в основном детей и пожилых людей. Девять из них были отправлены в медучреждения региона.