Если ВСУ и не «пятисотятся» массово (то есть не бегут), они, тем не менее, успешно переходят в разряд двухсотых. В районе Дзержинска нацисты ожесточённо сопротивляются в Розовке, где уже фактически попали в окружение. Им оставлен узкий коридор, по которому отрабатывают фланкирующим огнём по мере появления на нём отступающих частей противника. ВСУ не смогли удержать и Пантелеймоновку, в которую вошёл 68-й танковый полк нашей армии.