ДНР, Бахмутский район, 28 марта
В Дзержинске (Торецк) складывается пусть и непростая, но весьма динамичная, с точки зрения продвижения наших войск, обстановка. ВСУ решили заткнуть прорыв элитными бойцами — похоже, из «Азова»*, бросив в бой американские М 113 (БТР). Используя господствующую высоту террикона, украинские боевики огрызаются, закрепившись в районе шахты Центральной. Тем не менее, их положение выгодным не назовёшь — они локализованы и, судя по экономному расходу боекомплекта, их логистика нарушена.
Скорее всего, им также не подвозят пищевые рационы и воду. На Торецком направлении в районе Александрополя наши войска развернули огневые точки и работают по позициям противника с близкой дистанции, используя также новую тактику налёта роя дронов, помимо единичных «птичек» для корректировки огня.
Если ВСУ и не «пятисотятся» массово (то есть не бегут), они, тем не менее, успешно переходят в разряд двухсотых. В районе Дзержинска нацисты ожесточённо сопротивляются в Розовке, где уже фактически попали в окружение. Им оставлен узкий коридор, по которому отрабатывают фланкирующим огнём по мере появления на нём отступающих частей противника. ВСУ не смогли удержать и Пантелеймоновку, в которую вошёл 68-й танковый полк нашей армии.
Белгородская и Сумская области, 28 марта
В районе государственной границы России на стыке Белгородской (Россия) и Сумской (Украина) областей наблюдатели зафиксировали пролёт лёгких одномоторных американских истребителей F-16 (у Украины их не менее 6 единиц, хотя возможна переброска из Румынии, куда было поставлено около 20 аппаратов из Нидерландов).
Крылатая техника должна поддерживать ожесточённые попытки нового прорыва ВСУ на Белгород. Ранее американские истребители непосредственного участия в боях не принимали. Примечательно, что их обычно используют в связке с самолётами ДРЛОиУ, дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS и другие), дающими целеуказание этой технике, у которой достаточно близорукая РЛС (не более 120−150 км в отличие от БРЭО «Хибины» у тридцатого семейства «Сухих»).
Если передача данных будет доказана, то это может означать непосредственное участие НАТО в боях на украинском ТВД со всеми вытекающими из этого последствиями. Противник упорно проверяет на прочность наши позиции, штурмуя границу с неослабевающим упорством аж с 18 марта, хотя и силами, не превосходящими по численности уровень натовской бригады (4 тыс. чел. включая ССО и 225-й штурмовой полк на бронированных внедорожных монстрах MRAP Paramount Marauder).
При попытке прорыва через границу активно используются высокоточные комплексы M142 HIMARS. Противник пытается взять под огневой контроль коммуникации, бить по мостам для нарушения снабжения нашей группировки. Его действия малоэффективны. Единственным результатом является частичное занятие малого населённого пункта Демидовка. Для дальнейшего продвижения противнику необходимо использовать машины минного разграждения. 2 единицы этой техники были уничтожены ударами БПЛА «Ланцет» 27 марта.
Курская область, 28 марта
ВСУ удерживают малый плацдарм — не более 10 квадратных километров — на госгранице Россия-Украина между Гоголевкой и Олешней (расстояние около 7 км), что западнее погранперехода «Суджа», взятого вечером 27 марта под контроль российской армией.
Фактически украинские боевики взяты в окружение, так как на территории Украины (Сумская область) они утратили контроль за Юнаковкой, логистического узла, снабжавшего их с августа 2024 года, как пуповина, в ходе Курского вторжения (суммарные потери за полгода со стороны ВСУ около 70 тысяч бойцов). Стоит отметить, что российская армия ещё не освободила до конца российские поселения Гуево и Горналь.
Прогноз на предстоящую неделю с 31 марта по 7 апреля
По результатам достигнутых договорённостей в Эр-Рияде на технических переговорах (Григория Карасина и Сергея Беседы с коллегами из США Эндрю Пиком и Майклом Антоном) при посредничестве американской делегации, Москва и Киев объявили о временном прекращении противостояния на Чёрном море.
Американское посредничество здесь тем более уместно по той причине, что ВСУ пользуются быстроходными брандерами БЭКами (безэкипажные катера) Mantas T-12 производства штата Вирджиния. Такой объект крайне сложно обнаружить, так как он не только быстро перемещается, но и обладает малой осадкой при небольшом возвышении над водной поверхностью. Соответственно БЭК плохо поддаётся локализации подводными и надводными системами обнаружения.
По поводу действий на суше можно прогнозировать попытку прорыва ВСУ в Брянской области (авантюра в Белгородской области не более, чем отвлекающий манёвр), которая будет парирована нашей армией, полное взятие под контроль суверенной территории России вдоль государственной границы при одновременном удерживании опорников на территории Сумской области.
В ближайшую неделю Дзержинск должен быть полностью освобождён при переходе к плановым мероприятиям по зачистке территории. Возможно, ВСУ будут вынуждены отступить и в Покровск (Красноармейск), оставив пригороды этой агломерации. Утрата этого населённого пункта будет означать обрушение значительной части фронта, так как речь идёт о мощном логистическом центре.
* Террористическая организация, запрещенная в России