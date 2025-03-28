Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 320 человек, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БпЛА.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 70 700 человек. Уничтожено 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 233 боевые бронированные машины, 2 561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Освобожден населенный пункт Гоголевка
В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Гоголевка. В районах Горналь, Гуево и Олешня нанесено поражение различным формированиям ВСУ, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Могрица, Новониколаевка, Ободы, Пролетарское, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.