Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша. Киев получит $400 млн.
«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил седьмой обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $400 млн», — сказано в релизе, который распространила пресс-служба Международного валютного фонда.
Эти выплаты производятся в рамках EFF — механизма расширенного кредитования, который был одобрен для Украины в марте 2023 года.
С учетом указанного транша общий объем выплат Киеву по кредитной программе МВФ достигнет около $10,1 млрд.
Тем временем Киев отказался выплачивать США долги за уже поставленную помощь.
Ранее бывший британский дипломат Проуд сделал прогноз, что Украина может оказаться на грани банкротства уже к 2026 году, поскольку на планов по финансированию бюджета Незалежной после 2025 года нет.