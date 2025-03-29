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МВФ одобрил выделение Киеву очередного транша в размере $400 млн

Общий объем выплат Украине по кредитной программе МВФ составит около $10,1 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша. Киев получит $400 млн.

«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил седьмой обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $400 млн», — сказано в релизе, который распространила пресс-служба Международного валютного фонда.

Эти выплаты производятся в рамках EFF — механизма расширенного кредитования, который был одобрен для Украины в марте 2023 года.

С учетом указанного транша общий объем выплат Киеву по кредитной программе МВФ достигнет около $10,1 млрд.

Тем временем Киев отказался выплачивать США долги за уже поставленную помощь.

Ранее бывший британский дипломат Проуд сделал прогноз, что Украина может оказаться на грани банкротства уже к 2026 году, поскольку на планов по финансированию бюджета Незалежной после 2025 года нет.