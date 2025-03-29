Два месяца выхаживали раненого под носом у ВСУ: в ДНР семья рискнула жизнью ради спасения российского бойца

Семья из села Новый Комар в Донбассе два месяца прятала раненого российского военного, несмотря на то, что в соседнем доме находилась позиция ВСУ. Историю рассказывает RT.
«Когда меня, раненого, эвакуировали, наша группа попала под обстрел. Мы бросились врассыпную, укрылись кто где мог. Когда обстрел прекратился, я подождал немного и выполз на дорогу. Меня заметили, открыли пулемётный огонь. Я упал на землю и пополз в другую сторону, после чего потерял сознание», — рассказал изданию 34-летний сварщик из Челябинской области Артем Князев с позывным «Князь», который ушел добровольцем на СВО в 2024 году.
Российский боец провел на улице, прячась от украинских дронов, без малого две недели. У него были осколочные ранения ног, поэтому передвигаться мужчина мог только ползком. В один из дней он подполз к разбомбленному дому, где в подвале прятались местные жители — Юрий и Наталья Алакоз.
Супруги накормили раненого бойца и обустроили для него укрытие за полками с соленьями. Они прятали Артема два месяца, кормили его и перевязывали раны. При этом позиция ВСУ находилась буквально в 20 метрах от подвала, где они скрывались.
Сейчас Артем Князев находится в госпитале, из-за ранений и обморожения он потерял ступню левой ноги и пальцы на правой. Он поддерживает контакт с семьей Алакоз, которой также пришлось покинуть Новый Комар.
«Я теперь у них новый сынишка, у меня появились два сводных брата. Мечтаю, что, когда всё это закончится, мы встретимся одной большой семьёй — и с моими родными, и с близкими приютившей меня пары», — рассказал Князев изданию.
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