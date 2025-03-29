Два месяца выхаживали раненого под носом у ВСУ: в ДНР семья рискнула жизнью ради спасения российского бойца

«Когда меня, раненого, эвакуировали, наша группа попала под обстрел. Мы бросились врассыпную, укрылись кто где мог. Когда обстрел прекратился, я подождал немного и выполз на дорогу. Меня заметили, открыли пулемётный огонь. Я упал на землю и пополз в другую сторону, после чего потерял сознание», — рассказал изданию 34-летний сварщик из Челябинской области Артем Князев с позывным «Князь», который ушел добровольцем на СВО в 2024 году.