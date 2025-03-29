В промзоне Луганска начался пожар из-за упавших фрагментов БПЛА

Пожар на складах в промышленной зоне Луганска начался в ночь на субботу 29 марта. Причиной послужило падение обломков сбитых беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты на территории ЛНР. Об этом сказано в релизе Луганского информационного центра.
Сообщается, что сбиты два беспилотных аппарата.
«Пожар в промзоне Луганска начался из-за упавших фрагментов двух сбитых БПЛА. Горят складские помещения, пострадавших нет», — сообщает инфоцентр со ссылкой на силовые структуры.
Ранее сообщалось, что в марте 2025 года украинские боевики атаковали эвакуировавшихся жителей Суджи при помощи беспилотника, ранив троих. По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
Накануне в Минобороны сообщили, что средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Курской и Белгородской областями.