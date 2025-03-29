В промзоне Луганска начался пожар из-за упавших фрагментов БПЛА

Пожар на складах в промышленной зоне Луганска начался в ночь на субботу 29 марта. Причиной послужило падение обломков сбитых беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты на территории ЛНР. Об этом сказано в релизе Луганского информационного центра.