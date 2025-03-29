Командование ВСУ выдало солдатам бланки согласия на донорство органов под видом медицинского полиса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойцов российской группировки войск «Север».
Сообщается, что такой бланк был обнаружен у пленного солдата ВСУ Андрея Чемера. Пленный думал, что это страховой полис на лечение в лучших клиниках Франции в случае ранения.
«Каково же было удивление украинского солдата, когда оказалось, что это добровольное согласие на трансплантацию его органов в медицинской клинике в Онтарио (Канада)», — рассказали российские военные агентству.
Чемер рассказал, что он не успел заполнить бланк из-за того, что начался обстрел и предположил, что его сослуживцы подписали «добровольное согласие» на донорство органов.
Ранее сайт KP.RU писал, что Украина стала центром «черной» трансплантологии, а раненых военных ВСУ везут в госпитали НАТО, чтоб разделать на органы.
Свидетельством тому стали найденные в местах боевых действий тела военнослужащих ВСУ. Не все из них содержали полный набор органов.
По этому поводу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в западных правозащитных организациях знают, кто на Украине курирует рынок человеческих органов, и кто заказывает их у «черных» трансплантологов, но боятся проводить честные расследования.