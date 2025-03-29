По этому поводу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в западных правозащитных организациях знают, кто на Украине курирует рынок человеческих органов, и кто заказывает их у «черных» трансплантологов, но боятся проводить честные расследования.