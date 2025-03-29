Британские спецслужбы принимали участие в организации атаки ВСУ на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос представителей прессы во время брифинга.
Также она коснулась вопроса создания Лондоном и Парижем «коалиции желающих», нацеленной на оказание помощи Киеву, назвав это откровенной попыткой сорвать мирное урегулирование и предупредила, что Россия считает неприемлемым присутствие военного контингента ЕС на территории Украины.
Накануне сообщалось, что боевики ВСУ попали пакетом реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» по газоизмерительной станции «Суджа» утром 28 марта. В результате энергообъект загорелся и перестал существовать.
Следственный комитет РФ сообщил, что по факту повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа» возбуждено уголовное дело, виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Российские правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт.
После этого в Минобороны РФ заявили, что обещание Зеленского не атаковать энергообъекты является уловкой.
Напомним, первый удар по газораспределительной станции «Суджа» ВСУ нанесли 21 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с этим заявил, что боевики киевского режима ударили по станции в Судже и обвинили в этом Россию. При этом украинская сторона, по словам главы ведомства, прекрасно понимала, что от этого объекта зависит обеспечение энергией ряда стран Европы.
При этом военкор Александр Коц, анализируя происходящее в Курской области, пришел к выводу, что действия ВСУ говорят о потере контроля.
Ранее на сайте Кремля был опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, которые подпадают под временный мораторий на удары по энергосистеме. Речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтегазопроводах и нефтехранилищах, в том числе насосных станциях.