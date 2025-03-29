Напомним, первый удар по газораспределительной станции «Суджа» ВСУ нанесли 21 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с этим заявил, что боевики киевского режима ударили по станции в Судже и обвинили в этом Россию. При этом украинская сторона, по словам главы ведомства, прекрасно понимала, что от этого объекта зависит обеспечение энергией ряда стран Европы.