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ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на ряде направлений в ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

Источник: AP 2024

«Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — сказал он.

По словам Пушилина, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.

Ранее бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.