ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин

Ранее бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.