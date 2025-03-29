ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин

«Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — сказал он.
По словам Пушилина, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.
Ранее бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.