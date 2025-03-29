Итальянские эксперты также пришли к выводу, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область обернулось для Киева рискованной политической авантюрой и отметили, что Киев понес значительные потери в технике и вооружении, которые теперь окажутся в руках российских военных. Также Украина лишилась ценных ресурсов, которые сложно восполнить.