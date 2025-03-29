Украинские военные получили приказ от киевских властей занять ряд территорий в российском приграничье, в частности, в Курской и Белгородской областях.
«ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках… Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров», — цитирует РИА Новости российского военнослужащего из группировки войск «Север».
При этом собеседник агентства отметил, что, анализируя перехват радиоэфира, а также полученную во время допроса пленных солдат ВСУ информацию и поведение противника, можно утверждать, что украинские военные пытаются выполнить этот приказ. Эти попытки остаются безуспешными, подчеркнул российский военнослужащий.
Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар артиллерией по энергетическому объекту в Белгородской области. Атака случилась примерно в 15:00 по московскому времени в четверг, 27 марта. В Минобороны сообщили, что из-за обстрела жители Шебекинского района лишились электричества.
Ранее российские военные рассказали, что боевики ВСУ мародерством и вандализмом превратили в пустыню все населенные пункты приграничья Курской области, в которых побывали.
Ранее сообщалось, что за время вторжения украинских военных в Курскую область группа российских операторов беспилотников уничтожила более 200 единиц бронетехники ВС Украины при помощи FPV-дронов линейки «Ключ».
Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало огромной стратегической ошибкой. Украинские войска покинули укрепленные оборонительные позиции и оказались на открытой местности, где стали уязвимыми. Дизен отметил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский фактически пожертвовал десятки тысяч лучших солдат и техники.
Итальянские эксперты также пришли к выводу, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область обернулось для Киева рискованной политической авантюрой и отметили, что Киев понес значительные потери в технике и вооружении, которые теперь окажутся в руках российских военных. Также Украина лишилась ценных ресурсов, которые сложно восполнить.