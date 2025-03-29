«Удержать украинцев в бою»: Российские дипломаты указали на истинные цели Лондона

Истинной целью Великобритании является продолжение боевых действий на Украине, но не урегулирование конфликта. На это указали в российском посольстве в Лондоне после того, как британский премьер-министр Стармер сделал ряд антироссийских выпадов во время саммита в Париже.
«Стремление англичан прикрыться “тогой миротворца” напоминают попытки волка вырядиться в овечью шкуру. Британия была одним из архитекторов украинского кризиса. Её премьер-министр фактически торпедировал стамбульские договорённости 2022 года. Лондон и теперь не изменяет себе», — сказано в заявлении российского дипломатического ведомства.
В посольстве указали на заявление Стармера о необходимости «удержать украинцев в бою», а также на то, что создание так называемой «коалиции желающих» является фактически попыткой сорвать урегулирование конфликта.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Европу за столом переговоров об окончании конфликта на Украине будет представлять Париж и Лондон.
Тем временем Франция и Великобритания решили направить военных специалистов на Украину. Их цель — определить, как в будущем поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Почему Британия против прочного мира на Украине, политолог объясняет здесь на KP.RU.