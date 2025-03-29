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Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье

КУРСК, 29 мар — РИА Новости. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, взяли в плен четырех солдат противника и захватили БМП, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Штурмовыми подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии был занят важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Украинские боевики, как отметили в Минобороны, ничего не смогли противопоставить атакующим. В итоге солдаты ВСУ бежали, бросив вооружение, убитых и раненых.

«В плен было взято несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали два БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов», — добавили в Минобороны.

Стрелок с позывным «Стич» рассказал, что в плен сдались четверо украинцев.

«Заходили на позицию, нас давили плотным огнем со стороны противника. Миномет отрабатывал по нам. Перебороли этот страх и зашли на позицию. Четыре человека осталось в живых со стороны украинцев, мы забрали их в плен. Мобилизованные украинцы. Они сказали, что поймали их на улице и отправили воевать», — сообщил боец.

Взятие опорного пункта позволило российским подразделениям продвинуться вперед, вытесняя противника из курского приграничья.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — подчеркнули в Минобороны.

В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.

Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.