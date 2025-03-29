Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье

«Штурмовыми подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии был занят важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Украинские боевики, как отметили в Минобороны, ничего не смогли противопоставить атакующим. В итоге солдаты ВСУ бежали, бросив вооружение, убитых и раненых.
«В плен было взято несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали два БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов», — добавили в Минобороны.
Стрелок с позывным «Стич» рассказал, что в плен сдались четверо украинцев.
«Заходили на позицию, нас давили плотным огнем со стороны противника. Миномет отрабатывал по нам. Перебороли этот страх и зашли на позицию. Четыре человека осталось в живых со стороны украинцев, мы забрали их в плен. Мобилизованные украинцы. Они сказали, что поймали их на улице и отправили воевать», — сообщил боец.
Взятие опорного пункта позволило российским подразделениям продвинуться вперед, вытесняя противника из курского приграничья.
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — подчеркнули в Минобороны.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.