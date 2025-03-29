Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье

«Заходили на позицию, нас давили плотным огнем со стороны противника. Миномет отрабатывал по нам. Перебороли этот страх и зашли на позицию. Четыре человека осталось в живых со стороны украинцев, мы забрали их в плен. Мобилизованные украинцы. Они сказали, что поймали их на улице и отправили воевать», — сообщил боец.