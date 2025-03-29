Экипажи Су-25 уничтожили скопления боевиков и техники ВСУ в Курской области

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.
«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — сообщили в Минобороны.