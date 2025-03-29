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Пушилин заявил о женщинах-штурмовиках в рядах ВСУ

Глава ДНР Пушилин рассказал, что в штурмовых операциях ВСУ участвуют женщины.

Источник: Комсомольская правда

Женщины участвуют в штурмовых операциях в рядах ВСУ на территории ДНР, в частности, на Красноармейском и Дзержинском направлениях. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее житель села Новотроицкое в ДНР рассказал, что женщины, находящиеся в рядах ВСУ, во время подхода российской армии к этому населенному пункту закидывали гранатами дома, в которых находились мирные жители.

О том, как женский десант ВСУ вышел на бой против российских солдат под Красноармейском и чем это закончилось, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем на Украине повестки на службу в ВСУ получают беременные, женщины с инвалидностью и многодетные матери.

Также сообщалось, что добровольно вступившие в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины начали дезертировать в зоне проведения специальной военной операции.