Российским войскам осталось освободить всего три населённых пункта в Курской области от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, на данный момент за украинскими боевиками остаются только три населённых пункта в регионе.
«Населенных пунктов в общей сложности три оставалось за противником», — передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось о ситуации в селе Гуево в Курской области. Штурмовики российской армии зашли вглубь к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив село с двух сторон. Кроме того, военные ВС России перекрыли трассу снабжения сил ВСУ.
Президент России Владимир Путин отмечал, что российские войска могут окончательно разгромить формирования Вооруженных сил Украины. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.