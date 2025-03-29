Алаудинов: ВС РФ осталось освободить от ВСУ три населенных пункта Курской области

Ранее сообщалось о ситуации в селе Гуево в Курской области. Штурмовики российской армии зашли вглубь к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив село с двух сторон. Кроме того, военные ВС России перекрыли трассу снабжения сил ВСУ.